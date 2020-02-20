Минниханов поручил обеспечить Набережные Челны комфортным транспортом

"Какие бы там между хозяйствующими субъектами вопросы ни возникали, будь то у "Камаза" к городу или у города к "Камазу", самый главный принцип и основное поручение, которое дает Рустам Нургалиевич, - как бы ни решался вопрос, самое главное, чтобы не страдали люди, чтобы бесперебойно обеспечивать комфортное передвижение людей", - сказала Галимова.