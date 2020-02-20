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Минниханов поручил обеспечить Набережные Челны комфортным транспортом
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РИА Новости

Минниханов поручил обеспечить Набережные Челны комфортным транспортом

12:07 20.02.2020 (обновлено: 12:08 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил в максимально короткие сроки обеспечить бесперебойные и комфортные перевозки жителей Набережных Челнов общественным транспортом, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
В начале февраля исполком Набережных Челнов вернул лизинговой компании "Камаз" 190 автобусов "Нефаз" большой вместимости, не справившись с выплатами за технику. Долг составил порядка 700 миллионов рублей. Власти города заключили соглашения с частными перевозчиками, которые вывели на маршруты автобусы малой вместимости. Возвращенная техника после предпродажной подготовки будет реализована на рынке.
"Какие бы там между хозяйствующими субъектами вопросы ни возникали, будь то у "Камаза" к городу или у города к "Камазу", самый главный принцип и основное поручение, которое дает Рустам Нургалиевич, - как бы ни решался вопрос, самое главное, чтобы не страдали люди, чтобы бесперебойно обеспечивать комфортное передвижение людей", - сказала Галимова.
Она отметила, что сегодня жители города действительно выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией, испытывают определенные трудности, например, в автобусах малой вместимости невозможно перемещаться с детскими колясками.
"Это все, конечно, должно быть в максимально короткие сроки решено, такую задачу президент ставит. Насколько я понимаю, у города есть какое-то видение о закупке какого-то иного транспорта, более габаритного. Этот вопрос в поле нашего зрения", - подчеркнула Галимова.
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Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
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