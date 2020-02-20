Путин призвал уделять особое внимание защите информации о вооружениях

"Ваша задача - действовать надёжно, эффективно, как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентные преимущества для нашей страны", - сказал Путин, обращаясь к сотрудникам ФСБ.