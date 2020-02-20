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Путин призвал уделять особое внимание защите информации о вооружениях
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РИА Новости

Путин призвал уделять особое внимание защите информации о вооружениях

11:56 20.02.2020 (обновлено: 12:30 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что нужно уделять особое внимание защите информации о новейших вооружениях и инновационных научных разработках, создающих конкурентное преимущество для России.
"Ваша задача - действовать надёжно, эффективно, как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентные преимущества для нашей страны", - сказал Путин, обращаясь к сотрудникам ФСБ.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияБезопасность
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