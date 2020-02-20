Путин ждет от ФСБ оперативной работы по пресечению призывов к насилию

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждёт от Федеральной службы безопасности оперативной работы по пресечению всех призывов к агрессии и насилию, а также любых проявлений национализма и религиозной вражды.
"Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию. Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены. Необходимо работать с людьми разных поколений, в том числе - разумеется - и с молодёжью; совместно с общественными объединениями, СМИ", - заявил Путин в четверг на коллегии ФСБ, обращаясь к сотрудникам службы.
Он призвал "настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и проявлениях".
"Нужно четко и ясно понимать его разрушительную опасность для нашей государственности, для стабильного развития Российской Федерации", - подчеркнул Путин.