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Путин ждет от ФСБ оперативной работы по пресечению призывов к насилию
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РИА Новости

Путин ждет от ФСБ оперативной работы по пресечению призывов к насилию

11:54 20.02.2020 (обновлено: 12:42 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ждёт от Федеральной службы безопасности оперативной работы по пресечению всех призывов к агрессии и насилию, а также любых проявлений национализма и религиозной вражды.
"Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию. Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены. Необходимо работать с людьми разных поколений, в том числе - разумеется - и с молодёжью; совместно с общественными объединениями, СМИ", - заявил Путин в четверг на коллегии ФСБ, обращаясь к сотрудникам службы.
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