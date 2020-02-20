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Утвержден список незарегистрированных лекарств, подлежащих ввозу
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РИА Новости

Утвержден список незарегистрированных лекарств, подлежащих ввозу

11:53 20.02.2020 (обновлено: 16:36 20.02.2020)
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения утвердило перечень не зарегистрированных в России лекарств, которые можно будет закупать и ввозить в страну. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В список вошли пять препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества: "Диазепам", "Мидазолам", "Клобазам", "Лоразепам" и "Фенобарбитал".
Приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2023-го.
В конце декабря Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой по решению врачебной комиссии правительство может закупать незарегистрированные медикаменты.
На прошлой неделе кабмин выделил для этих целей 22 миллиона рублей, на тот момент в списке фигурировали только "Диазепам", "Мидазолам", "Клобазам" и "Фенобарбитал".
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ФенобарбиталЛоразепамКлобазамМидазоламДиазепамМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
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