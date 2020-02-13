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Правительство выделило деньги на лекарства для тяжелобольных детей
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РИА Новости

Правительство выделило деньги на лекарства для тяжелобольных детей

14:42 13.02.2020 (обновлено: 15:11 13.02.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных лекарственных препаратов для детей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Деньги из резервного фонда правительства предназначены для Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку психотропных препаратов в объеме 11 тысяч 674 упаковки. Соответствующий перечень лекарств опубликован в приложении к распоряжению.
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О подписании этого документа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на сегодняшнем заседании правительства. По его словам, речь идет о детях с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы.
"К сожалению, мы еще пока не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто и их жизнь. Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. И здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором", — сказал он.
Глава правительства добавил, что эта проблема требует системного решения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить за потребностью в таких препаратах и в случае необходимости "реагировать максимально оперативно".
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Выделить средства на закупку не зарегистрированных в России лекарств поручил еще прежний премьер-министр Дмитрий Медведев. Это касалось восьми препаратов, таких как фризиум и клобазам.
С 1 марта в России вступит в силу закон о взаимозаменяемости лекарств, который позволяет правительству закупать не зарегистрированные в стране лекарственные препараты по решению врачебной комиссии.
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Михаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФРоссияОбщество
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