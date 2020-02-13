Правительство выделило деньги на лекарства для тяжелобольных детей

"К сожалению, мы еще пока не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто и их жизнь. Родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. И здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором", — сказал он.