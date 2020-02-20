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Мишустин поручил Силуанову подготовить поправки к закону о госзакупках
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РИА Новости

Мишустин поручил Силуанову подготовить поправки к закону о госзакупках

11:53 20.02.2020 (обновлено: 12:15 20.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить поправки в законодательство, чтобы организовать работу по госзакупкам четче и быстрее.
"Многие отмечают, что сейчас соблюдение закупки, несмотря на все попытки это изменить, фактически, важнее достигнутого результата, а должно быть, конечно, наоборот. Здесь я хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону, в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44-м федеральным законом, четче и быстрее, чтобы эта процедура закупок была прозрачной и эффективной", - заявил Мишустин в четверг.
Также он добавил, что нужно провести работу с федеральными органами исполнительной власти, чтобы понять, что им мешает.
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Михаил МишустинАнтон СилуановРоссияЭкономика
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