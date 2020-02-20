Мишустин поручил Силуанову подготовить поправки к закону о госзакупках

"Многие отмечают, что сейчас соблюдение закупки, несмотря на все попытки это изменить, фактически, важнее достигнутого результата, а должно быть, конечно, наоборот. Здесь я хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить соответствующие поправки к закону, в другие нормативные акты, которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с 44-м федеральным законом, четче и быстрее, чтобы эта процедура закупок была прозрачной и эффективной", - заявил Мишустин в четверг.