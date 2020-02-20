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Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге
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РИА Новости

Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

11:52 20.02.2020 (обновлено: 13:15 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии ФСБ РФ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.
Он отметил, что поступившая от ФБР США 27 декабря прошлого года информация помогла задержать двух сторонников ИГИЛ*, готовивших теракты в новогодние праздники. Путин выразил признательность партнерам за поддержку и профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой.
"Безусловно, будем отвечать им тем же", - сказал президент на коллегии ФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент США Дональд Трамп
31 декабря 2019, 17:34
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
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Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВладимир ПутинРоссияСШАСанкт-Петербург
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