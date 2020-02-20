Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что Россия благодарна США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.
Он отметил, что поступившая от ФБР США 27 декабря прошлого года информация помогла задержать двух сторонников ИГИЛ*, готовивших теракты в новогодние праздники. Путин выразил признательность партнерам за поддержку и профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой.
"Безусловно, будем отвечать им тем же", - сказал президент на коллегии ФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
31 декабря 2019, 17:34Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге