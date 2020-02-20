Прошлый год был для ФСБ напряженным и непростым, заявил Путин

"Прошедший год был для всей службы, для всех вас, уважаемые коллеги, напряженным и непростым. Однако сотрудники ФСБ вместе с коллегами из других ведомств сумели оперативно и профессионально нейтрализовать серьезные вызовы и риски для национальной безопасности России", - сказал он, выступая на коллегии ФСБ РФ.