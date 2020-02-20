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Прошлый год был для ФСБ напряженным и непростым, заявил Путин
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РИА Новости

Прошлый год был для ФСБ напряженным и непростым, заявил Путин

11:51 20.02.2020 (обновлено: 12:15 20.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прошлый год был для ФСБ напряжённым и непростым, но служба сумела оперативно нейтрализовать серьезные вызовы и риски для нацбезопасности.
"Прошедший год был для всей службы, для всех вас, уважаемые коллеги, напряженным и непростым. Однако сотрудники ФСБ вместе с коллегами из других ведомств сумели оперативно и профессионально нейтрализовать серьезные вызовы и риски для национальной безопасности России", - сказал он, выступая на коллегии ФСБ РФ.
Президент России Владимир Путин
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБезопасность
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