Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая

"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - написал Зеленский в четверг в своем Telegram-канале.