Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая

КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - написал Зеленский в четверг в своем Telegram-канале.
На Украине в ряде областей жители протестуют против эвакуации украинцев из КНР.