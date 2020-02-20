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Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая
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РИА Новости

Зеленский осудил протесты против эвакуации граждан Украины из Китая

11:49 20.02.2020 (обновлено: 15:42 20.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты граждан страны против эвакуации на родину украинцев из Китая в связи со вспышкой нового коронавируса.
"Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины на Украину - этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров - люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети", - написал Зеленский в четверг в своем Telegram-канале.
На Украине в ряде областей жители протестуют против эвакуации украинцев из КНР.
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Вчера, 10:13
Из Китая в Харьков вылетел самолет с эвакуированными украинцами
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Беспорядки в Полтавской областиРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
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