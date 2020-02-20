На Урале пятнадцать граждан Китая выписали из карантинного пункта

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Пятнадцать граждан КНР, которые две недели находились на карантине в медицинском центре в городе Миасс Пятнадцать граждан КНР, которые две недели находились на карантине в медицинском центре в городе Миасс Челябинской области из-за коронавируса, выписаны в четверг, все здоровы, сообщила пресс-служба минздрава региона.

"Информация из Миасского медицинского центра "Северный": только что из пункта временного пребывания вывезли 15 граждан КНР. Сегодня были получены их заключительные анализы, все здоровы. Таким образом, карантинный центр в Миассе закрыт", - говорится в сообщении.

Проводится заключительная дезинфекция помещений, работу в обычном режиме инфекционное отделение начнёт уже этим вечером, уточняется в сообщении.

В регионе, по данным минздрава, остается один карантинный центр, где находятся приехавшие из КНР граждане – челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Сейчас там находятся 44 человека (29 мужчин и 15 женщин), поясняет минздрав. Все здоровы, проходят ежедневный осмотр врачами, добавляется в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено. Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР – всего взято под наблюдение медицинскими организациями 557 человек, в том числе 225 граждан КНР, по состоянию на 19 февраля остаются под наблюдением 357 человек, в том числе 165 граждан КНР.