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На Урале пятнадцать граждан Китая выписали из карантинного пункта
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РИА Новости

На Урале пятнадцать граждан Китая выписали из карантинного пункта

11:47 20.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев – РИА Новости. Пятнадцать граждан КНР, которые две недели находились на карантине в медицинском центре в городе Миасс Челябинской области из-за коронавируса, выписаны в четверг, все здоровы, сообщила пресс-служба минздрава региона.
"Информация из Миасского медицинского центра "Северный": только что из пункта временного пребывания вывезли 15 граждан КНР. Сегодня были получены их заключительные анализы, все здоровы. Таким образом, карантинный центр в Миассе закрыт", - говорится в сообщении.
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В регионе, по данным минздрава, остается один карантинный центр, где находятся приехавшие из КНР граждане – челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Сейчас там находятся 44 человека (29 мужчин и 15 женщин), поясняет минздрав. Все здоровы, проходят ежедневный осмотр врачами, добавляется в сообщении.
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По данным управления Роспотребнадзора по региону, случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено. Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению за прибывшими из КНР – всего взято под наблюдение медицинскими организациями 557 человек, в том числе 225 граждан КНР, по состоянию на 19 февраля остаются под наблюдением 357 человек, в том числе 165 граждан КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.
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