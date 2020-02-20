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Туризм
2020-02-20T11:49+0300
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Эксперты выяснили, насколько туристам важна чистота в отеле и самолете
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РИА Новости

Эксперты выяснили, насколько туристам важна чистота в отеле и самолете

11:49 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка в номере отеля в Москве. Архивное фото
Девушка в номере отеля в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, обращают ли внимание на чистоту в самолете и отеле, сообщает Aviasales.
В опросе участвовали семь тысяч пользователей соцсетей. Оказалось, что лишь каждого десятого не беспокоит вопрос дезинфекции в поездке и они не возят с собой антисептики. Остальные, попадая в самолет, в первую очередь обращают внимание на чистоту сиденья, а заселяясь в отель — на свежесть постельного белья.
При этом большинство опрошенных не принимает дополнительных мер по очищению пространства. Заметив грязь, они могут попросить портье поменять номер. Интересно, что путешественники, побывавшие в Азии — в Индии, Таиланде или Вьетнаме — более лояльны: они замечают лишь явные пятна или мусор в комнате.
Пользователи, которые выбирают гостиницу с учетом оценок за чистоту, поделились советами по дезинфекции в путешествии. Например, они рекомендуют протереть антибактериальными салфетками подлокотники и откидной столик в самолете, выключатели, сиденье унитаза, дверные ручки и трубку телефона в номере. Обязательно — принимать душ в резиновых тапках. А прежде чем лечь спать, они советуют осмотреть подушки и матрас, чтобы не быть покусанным клопами.
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