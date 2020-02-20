Эксперты выяснили, насколько туристам важна чистота в отеле и самолете

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, обращают ли внимание на чистоту в самолете и отеле, сообщает Aviasales.

В опросе участвовали семь тысяч пользователей соцсетей. Оказалось, что лишь каждого десятого не беспокоит вопрос дезинфекции в поездке и они не возят с собой антисептики. Остальные, попадая в самолет, в первую очередь обращают внимание на чистоту сиденья, а заселяясь в отель — на свежесть постельного белья.

При этом большинство опрошенных не принимает дополнительных мер по очищению пространства. Заметив грязь, они могут попросить портье поменять номер. Интересно, что путешественники, побывавшие в Азии — в Индии, Таиланде или Вьетнаме — более лояльны: они замечают лишь явные пятна или мусор в комнате.