На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

Власти Украины эвакуировали из КНР 73 человек, среди них как украинцы, так и иностранцы. На борт были допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней. Телеканал "112.Украина" сообщил, что эвакуированные из Китая будут перевезены в санаторий МВД в поселке Новые Санжары Полтавской области.