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На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая
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РИА Новости

На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

11:20 20.02.2020 (обновлено: 16:01 20.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции
Сотрудники Украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Столкновения произошли между правоохранителями и жителями поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, жители выступают против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется новый тип коронавируса, сообщает украинский телеканал "Наш".
Власти Украины эвакуировали из КНР 73 человек, среди них как украинцы, так и иностранцы. На борт были допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней. Телеканал "112.Украина" сообщил, что эвакуированные из Китая будут перевезены в санаторий МВД в поселке Новые Санжары Полтавской области.
"В Полтавской области местные жители услышали, что якобы к ним везут украинцев из Уханя. Произошли столкновения", - говорится в сюжете телеканала.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.
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Ситуация на УкраинеРаспространение нового коронавирусаБеспорядки в Полтавской области112 УкраинаВОЗПолтавская областьКитайНашиУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все это от неинформированности. У нас В Челябинской области такое же было.
20 февраля, 11:40
Д Денис Хорошев
41102747
Не лги..
20 февраля, 12:26
Фома Фомич
2710103
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