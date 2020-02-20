На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

Власти Украины эвакуировали из КНР 73 человек, среди них как украинцы, так и иностранцы. На борт были допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Их поместят на карантин минимум на 14 дней. Телеканал "112.Украина" сообщил, что эвакуированные из Китая будут перевезены в санаторий МВД в поселке Новые Санжары Полтавской области.
Так вибір пав на #новісанжари Полтавської області де 93% проголосували за малороса президента. Вітаю місцеве населення. #коронавірус pic.twitter.com/fS10A85xIF— dED (@star_dED) February 20, 2020
"В Полтавской области местные жители услышали, что якобы к ним везут украинцев из Уханя. Произошли столкновения", - говорится в сюжете телеканала.
Нові Санжари. Зустрічяємо. pic.twitter.com/C0YMTPkdK4— ElkAkALozy (@elkakalozy) February 20, 2020
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса