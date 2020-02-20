В Ленолбласти в 2019 году ввели в строй почти 3 млн кв м жилья

С. - ПЕТЕРБУРГ, 20 фев - РИА Новости. В Ленинградской области в прошлом году введены в строй 2,9 миллиона квадратных метра жилья, таким образом регион в полном объеме достиг установленных федеральных показателей по вводу жилья в строй в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Уточненные данные по уведомлениям о вводе индивидуальных жилых домов в эксплуатацию, полученные от муниципальных образований, обрабатываются с прошлого года комитетом по строительству", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что это небывалый показатель в структуре ввода жилья, ранее ИЖС никогда не превышал трети - то есть 30% от общего объема. В прошлом году Гатчинский и Ломоносовский районы стали новым направлением для дачного строительства, что показывает, что горожане активно осваивают юг в противовес элитному карельско-ладожскому направлению. Кроме тобою в обладминистрации отмечают, что резерв юга далеко не исчерпан и этот вектор становится основным для возведения коттеджей и таунхаусов.
"Это полностью соответствует тому вектору, который взяла область несколько лет назад, после принятия градостроительных полномочий на региональный уровень: мы хотели бы видеть новую застройку мало- и среднеэтажной, низкоплотной. И статистика подтверждает это движение", — сказал губернатор области Александр Дрозденко, комментируя данные по вводу в эксплуатацию жилья.