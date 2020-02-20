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Клишас рассказал о предложенных регионами поправках к Конституции
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РИА Новости

Клишас рассказал о предложенных регионами поправках к Конституции

11:07 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Больше всего предложений о поправках к Конституции, которые поступают от регионов РФ, касаются социального блока и вопроса суверенитета страны, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, сопредседатель рабгруппы по изменению конституции Андрей Клишас.
"У нас продолжается обсуждение активное в регионах РФ. У меня уже, наверное, от большинства регионов в Совете федерации есть предложения, большей частью письменные... Везде рефрен или красная линия - это две темы: все, что касается социального блока и социальных гарантий, необходимости фиксации этих положений в конституции РФ... И второе - это вопросы суверенитета, защиты суверенитета", - сказал Клишас на очередном заседании рабгруппы.
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На прошлой неделе президент России Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ. На встрече актер Владимир Машков заявил, что после ухода Путина с поста президента у иностранных государств может появиться возможность забрать себе Курилы, Крым или Калининград, поэтому актер предложил закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. Президент поддержал эту идею, дав поручение оформить ее юридическим службам.
Президент РФ в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Конституция Российской Федерации
19 февраля, 18:07
Эксперты: поправки в Конституцию РФ укрепят суверенитет страны
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Андрей КлишасКонституция РФВладимир МашковСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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