Клишас рассказал о предложенных регионами поправках к Конституции

"У нас продолжается обсуждение активное в регионах РФ. У меня уже, наверное, от большинства регионов в Совете федерации есть предложения, большей частью письменные... Везде рефрен или красная линия - это две темы: все, что касается социального блока и социальных гарантий, необходимости фиксации этих положений в конституции РФ... И второе - это вопросы суверенитета, защиты суверенитета", - сказал Клишас на очередном заседании рабгруппы.