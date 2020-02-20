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Forbes назвал самые дорогие интернет-компании в России
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РИА Новости

Forbes назвал самые дорогие интернет-компании в России

10:56 20.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Яндекс" в этом году вновь возглавил топ-20 самых дорогих компаний рунета по версии Forbes со стоимостью 14,64 миллиарда долларов.
На втором месте - Mail.ru Group стоимостью 5,285 миллиарда долларов, на третьем - сайт объявлений Avito (3,85 миллиарда долларов). Четвертое место занял платежный сервис Qiwi (1,16 миллиарда долларов), пятое - сайт по поиску работы HeadHunter (1,15 миллиарда долларов).
Также в рейтинг вошли картографический сервис 2Gis (шестое место, 320 миллионов долларов), Rambler Group (седьмое место, 305 миллионов долларов), онлайн-кинотеатр ivi (восьмое место, 255 миллионов долларов), сервис для поиска и бронирования авиабилетов Aviasales (десятое место, 180 миллионов долларов), группа компаний "ЛитРес" (12-е место, 130 миллионов долларов), сервис по продаже подержанных автомобилей через онлайн-аукционы CarPrice (15-е место, 115 миллионов долларов) и другие.
Компьютеры
24 декабря 2019, 12:42
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Как отмечает Forbes, в рейтинг вошли компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете, чьи продукты или услуги не могут существовать вне онлайн-среды. "Учитывались игроки, созданные в России и оперирующие в основном на российском рынке. В рейтинге нет оценок объема российского бизнеса глобальных корпораций, а также компаний, преимущественно работающих в офлайне", - уточняет издание.
Журнал поясняет, что для подсчета стоимости крупнейших интернет-компаний использованы данные по выручке без НДС, которые предоставили сами компании; в других случаях приведена оценка, полученная путем опроса экспертов и участников рынка. Капитализация публичных компаний приведена по данным биржи на 27 января текущего года, другие цифры по стоимости - экспертная оценка Forbes.
"Мы стремились оценить компании с точки зрения покупателя, а не продавца, поэтому предпочтение отдавалось более консервативным оценкам. Стоимость компаний рассчитана по мультипликаторам аналогов, сделкам, оценкам венчурных капиталистов", - пишет издание.
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