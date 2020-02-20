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Эксперты МВФ начали работу в Киеве
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РИА Новости

Эксперты МВФ начали работу в Киеве

10:48 20.02.2020
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© Depositphotos / oleksii.chumachenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© Depositphotos / oleksii.chumachenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Эксперты Международного валютного фонда приступили к работе в Киеве, сообщает представительство МВФ на Украине.
Ранее постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что эксперты фонда посетят Киев для "проведения технических обсуждений политики обеспечения стабильности".
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"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - приводит сообщение представительства агентство УНИАН.
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составлял 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависило от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае 2019 года, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.
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