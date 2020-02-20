Президент Киргизии пообещал пресекать попытки переписать историю

"Мы будем решительно бороться против попыток переписать историю Великой отечественной войны", - заявил Жээнбеков в четверг, выступая перед депутатами парламента.

По его словам, наряду с другими мероприятиями в рамках перекрестного года двух стран, Киргизия и Россия будут вместе отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент пообещал, что в республике годовщина отпразднуют всем народом на самом высоком уровне.

"Мы никогда не предадим забвению героизм и мужество наших отцов и дедов, обеспечивших нам мирное небо и свободу", - подчеркнул Жээнбеков.