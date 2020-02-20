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Президент Киргизии пообещал пресекать попытки переписать историю
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РИА Новости

Президент Киргизии пообещал пресекать попытки переписать историю

10:44 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
БИШКЕК, 20 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал решительно пресекать попытки переписать историю Великой отечественной войны.
"Мы будем решительно бороться против попыток переписать историю Великой отечественной войны", - заявил Жээнбеков в четверг, выступая перед депутатами парламента.
По его словам, наряду с другими мероприятиями в рамках перекрестного года двух стран, Киргизия и Россия будут вместе отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент пообещал, что в республике годовщина отпразднуют всем народом на самом высоком уровне.
"Мы никогда не предадим забвению героизм и мужество наших отцов и дедов, обеспечивших нам мирное небо и свободу", - подчеркнул Жээнбеков.
На фронты Великой отечественной войны из Киргизии ушли 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись. За военные подвиги более 70 киргизстанцев были удостоены звания Героя советского союза, некоторые из них - дважды.
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Сооронбай ЖээнбековВеликая Отечественная война (1941-1945)КиргизияВ мире
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