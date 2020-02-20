Два японских чиновника заразились коронавирусом на Diamond Princess

Минздрава Японии сообщил, что на борту лайнера, стоявшего две недели на карантине в Йокогаме из-за распространения коронавируса, эти два чиновника находились по долгу службы. Теперь они госпитализированы.

Накануне с судна начали сходить на берег пассажиры, у которых анализы не выявили заражения коронавирусом. У более 600 человек диагностирован вирусом, более половины из них без симптомов. В то же время в четверг сообщили о гибели двух японских пожилых граждан с судна Diamond Princess, всего в Японии умерли от коронавируса и осложнений 3 человека.