Wildberries стал крупнейшим онлайн-продавцом в России по версии Forbes

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал первый рейтинг крупнейших российских продавцов товаров и услуг в рунете, поместив на первое место интернет-ритейлера Wildberries с выручкой от онлайн-продаж в 223,5 миллиарда рублей.
Второе место в рейтинге заняла группа "Аэрофлот", собственные онлайн-продажи которой выросли за пять лет в 2,5 раза, до 221 миллиарда рублей. Третье место - у совместного предприятия китайского торгового гиганта Alibaba Group, российских Mail.ru Group и "Мегафона", а также РФПИ - онлайн-гипермаркета AliExpress Russia с выручкой от продаж в интернете в 201,4 миллиарда рублей.
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На четвертое место Forbes поместил холдинг РЖД (выручка от онлайн-продаж составила 172,2 миллиарда рублей), на пятое - крупнейшую российскую розничную компанию на рынке бытовой техники и электроники M.Video-Eldorado Group (120 миллиардов рублей).
Далее в рейтинге - крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines (95 миллиардов рублей), интернет-магазин Ozon (80,5 миллиарда рублей), компания "Ситилинк" (75,3 миллиарда рублей), сеть DNS (60,3 миллиарда рублей), строительный торговый дом "Петрович" (60 миллиардов рублей).
Как отмечает Forbes, в рейтинг десяти главных продавцов рунета попали компании, чьи товары и услуги существуют и оказываются в офлайне, а интернет для них - только канал продаж. По данным издания, россияне тратят мало денег в интернете по сравнению с жителями других стран - всего 190 долларов на человека в год (американцы - почти 1400 долларов, немцы - около 1100 долларов, китайцы - чуть более 1000 долларов).
Forbes уточняет, что в рейтинге приведена выручка без НДС для традиционных ритейлеров или оборот за вычетом возвратов для компаний, имеющих значительную долю агентских продаж в структуре доходов. Данные предоставлены компаниями, в иных случаях журнал использовал оценку, полученную путем опроса экспертов. В рейтинг вошли компании, которые изначально выбрали интернет в качестве основного канала продаж, а также офлайн-игроки из разных секторов экономики с большим объемом продаж в интернете. При этом в списке нет оценок онлайн-выручки финансовых компаний, бизнес-модель которых сильно отличает их от других участников рейтинга.
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