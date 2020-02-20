Wildberries стал крупнейшим онлайн-продавцом в России по версии Forbes

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Журнал Журнал Forbes опубликовал первый рейтинг крупнейших российских продавцов товаров и услуг в рунете, поместив на первое место интернет-ритейлера Wildberries с выручкой от онлайн-продаж в 223,5 миллиарда рублей.

Второе место в рейтинге заняла группа "Аэрофлот" , собственные онлайн-продажи которой выросли за пять лет в 2,5 раза, до 221 миллиарда рублей. Третье место - у совместного предприятия китайского торгового гиганта Alibaba Group, российских Mail.ru Group и "Мегафона", а также РФПИ - онлайн-гипермаркета AliExpress Russia с выручкой от продаж в интернете в 201,4 миллиарда рублей.

На четвертое место Forbes поместил холдинг РЖД (выручка от онлайн-продаж составила 172,2 миллиарда рублей), на пятое - крупнейшую российскую розничную компанию на рынке бытовой техники и электроники M.Video-Eldorado Group (120 миллиардов рублей).

Далее в рейтинге - крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines (95 миллиардов рублей), интернет-магазин Ozon (80,5 миллиарда рублей), компания "Ситилинк" (75,3 миллиарда рублей), сеть DNS (60,3 миллиарда рублей), строительный торговый дом "Петрович" (60 миллиардов рублей).

Как отмечает Forbes, в рейтинг десяти главных продавцов рунета попали компании, чьи товары и услуги существуют и оказываются в офлайне, а интернет для них - только канал продаж. По данным издания, россияне тратят мало денег в интернете по сравнению с жителями других стран - всего 190 долларов на человека в год (американцы - почти 1400 долларов, немцы - около 1100 долларов, китайцы - чуть более 1000 долларов).