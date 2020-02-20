Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T16:10+0300
https://ria.ru/20200220/1564992647.html
В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер
https://cdn24.img.ria.ru/images/155119/29/1551192951_0:296:2048:1448_1036x0_80_0_0_7dbed537f2439cd235bbe18898cfcbba.jpg
РИА Новости

В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

08:31 20.02.2020 (обновлено: 16:10 20.02.2020)
0
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru
Перейти в фотобанк
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, обогнав бессменного лидера прошлых лет — президента компании Inteco Management Елену Батурину.
По данным издания, состояние Бакальчук за год выросло на 400 миллионов долларов и на 20 февраля составляет 1,4 миллиарда. Состояние Батуриной за это время не изменилось — 1,2 миллиарда долларов.
"Новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с ее основным активом — интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу десяти крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88 процентов и составил 223,5 миллиарда рублей", — отмечает Forbes.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
27 сентября 2019, 18:13
Wildberries планирует создать логистический хаб в Словакии за 200 млн евро
За прошлый год Wildberries выполнил 164 миллиона заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Ассортимент также вырос вдвое — с 1,8 до 3,6 миллиона наименований, а число поставщиков увеличилось до 19 тысяч. Собственная сеть пунктов выдачи заказов превысила 6,3 тысячи точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах Wildberries выйти на рынок Польши, и в этом январе компания запустила там продажи.
Впервые Бакальчук вошла в список богатейших россиян в 2018 году — тогда Forbes оценил ее состояние в 600 миллионов долларов. "Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом — одного из крупнейших девелоперов столицы", — пишет издание.
Батурина входит в список Forbes с 2004 года, стартовав с миллиарда долларов. За 16 лет ее состояние поднималось до максимальных 4,2 миллиарда в 2010-м и лишь однажды, после кризиса 2008 года, опускалось ниже миллиарда — до 900 миллионов долларов. В последние два года состояние Батуриной остается неизменным — 1,2 миллиарда долларов.
Владелец холдинга Интеко Елена Батурина
19 февраля, 16:12
СМИ: Батурина выставила на продажу отель в Дублине за 85 млн евро
1352212953151
Обсудить 46
Татьяна БакальчукЕлена БатуринаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
По крайней мере она свое состояние заработала более честно, чем жена Лужкова Елена Батурина.
20 февраля, 09:14
CXCherry X
1157320322
Удивительный успех. А чья она жёнушка или кто её папа?
20 февраля, 09:12
Андроид Воробей
941311336
Рекомендуем
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Рубли
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
Певица Алла Пугачева
Пугачева объяснила, почему отказалась от выступления в Лондоне
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
Лента новостейМолния