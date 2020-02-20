В рейтинге богатейших россиянок по версии Forbes сменился лидер

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Соосновательница и владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes , обогнав бессменного лидера прошлых лет — президента компании Inteco Management Елену Батурину

По данным издания, состояние Бакальчук за год выросло на 400 миллионов долларов и на 20 февраля составляет 1,4 миллиарда. Состояние Батуриной за это время не изменилось — 1,2 миллиарда долларов.

"Новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с ее основным активом — интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу десяти крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88 процентов и составил 223,5 миллиарда рублей", — отмечает Forbes.

За прошлый год Wildberries выполнил 164 миллиона заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Ассортимент также вырос вдвое — с 1,8 до 3,6 миллиона наименований, а число поставщиков увеличилось до 19 тысяч. Собственная сеть пунктов выдачи заказов превысила 6,3 тысячи точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах Wildberries выйти на рынок Польши, и в этом январе компания запустила там продажи.

Впервые Бакальчук вошла в список богатейших россиян в 2018 году — тогда Forbes оценил ее состояние в 600 миллионов долларов. "Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом — одного из крупнейших девелоперов столицы", — пишет издание.