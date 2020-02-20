Трутнев прокомментировал рост цен на овощи из Китая из-за коронавируса

"Мне кажется, что сейчас надо не убытки считать, надо сделать определённые выводы и посмотреть, какие риски вызвало это событие. Например, взлетели цены на овощи в Приморье, а на Сахалине не взлетели, потому что там теплицы построили", - сказал Трутнев.

Он также прокомментировал введённый с 20 февраля запрет на въезд в Россию для граждан Китая, назвав это решение "тяжёлым и достаточно неприятным".

"Потому что мы поддерживаем дружбу с Китайской народной республикой. Думаю, что и дальше будут развиваться экономические и дружеские отношения. Тем не менее, сегодня мы должны защитить граждан России, поэтому принята действительно экстраординарная мера, но другого пути просто мы не видим… Мы не можем позволить, чтобы эпидемия распространилась на территорию России", - сказал вице-премьер.