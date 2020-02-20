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В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
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РИА Новости

В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

04:50 20.02.2020
2007
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 фев - РИА Новости. Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
Грузовые перевозки из Китая в Приамурье были приостановлены из-за распространения в Китае коронавируса, на фоне этого возник дефицит овощей в торговых сетях. С 7 февраля грузоперевозки возобновили по временной схеме на три часа в день: российские водители доставляют овощи, фрукты и другие грузы из Китая на своих автомобилях.
"Восемнадцатого февраля два водителя, которые осуществляли грузовые перевозки через пункт пропуска Поярково, при обязательном санитарном контрольном осмотре были выявлены с повышением температуры и признаками респираторной инфекции", - сообщили журналистам в пресс-службе.
"Сразу же они были госпитализированы в инфекционную больницу в Благовещенске", - добавил собеседник.
Глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сказала, что "состояние изолированных удовлетворительное". "Ситуация аналогичная штатная, мы всегда так действуем при выявлении больного на пунктах пропуска", - сообщила чиновница, ее слова приводит пресс-служба.
Анализы водителей отправили в Новосибирск.
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Распространение нового коронавирусаАмурская областьКитайБлаговещенскПроисшествия
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05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
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04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
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