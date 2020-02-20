В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

Грузовые перевозки из Китая в Приамурье были приостановлены из-за распространения в Китае коронавируса, на фоне этого возник дефицит овощей в торговых сетях. С 7 февраля грузоперевозки возобновили по временной схеме на три часа в день: российские водители доставляют овощи, фрукты и другие грузы из Китая на своих автомобилях.