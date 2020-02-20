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Россиянки с лайнера Diamond Princess пройдут осмотр во Владивостоке
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РИА Новости

Россиянки с лайнера Diamond Princess пройдут осмотр во Владивостоке

03:47 20.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-hoonКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-hoon
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор пока определяется с действиями в отношении двух женщин из Владивостока, которых отпустили с лайнера Diamond Princess, но в любом случае они пройдут стандартный для всех въезжающих осмотр, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства.
В среду закончился двухнедельный карантин из-за коронавируса на борту Diamond Princess, на берег сошли примерно 500 человек, сообщил минздрав Японии. На судне до начала карантина две недели назад среди 3700 пассажиров и членов экипажа находились 24 российских гражданина. По данным посольства РФ, у одного мужчины ранее был выявлен коронавирус, вместе с супругой он был госпитализирован. Еще две гражданки России сошли в среду на берег и готовятся к возвращению на родину. Telegram-канал Mash сообщил, что две женщины - из Владивостока, они отправились в аэропорт.
"Пока данных о сроках прибытия нет. Когда будут прибывать, будем смотреть. Все, кто прибывает из зарубежных стран, проходят обследование и наблюдение", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока нет данных о том, будут ли женщин помещать на карантин.
"В зависимости от того, когда они будут прибывать, будут разворачиваться мероприятия. Нас будут информировать", - отметил он. Он добавил, что в любом случае в отношении женщин будут соблюдены все меры безопасности, которые применяются ко всем прибывающим из-за рубежа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031.
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаВладивостокЯпонияРоссияПроисшествия
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