Россиянки с лайнера Diamond Princess пройдут осмотр во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор пока определяется с действиями в отношении двух женщин из Владивостока , которых отпустили с лайнера Diamond Princess , но в любом случае они пройдут стандартный для всех въезжающих осмотр, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства.

В среду закончился двухнедельный карантин из-за коронавируса на борту Diamond Princess, на берег сошли примерно 500 человек, сообщил минздрав Японии. На судне до начала карантина две недели назад среди 3700 пассажиров и членов экипажа находились 24 российских гражданина. По данным посольства РФ, у одного мужчины ранее был выявлен коронавирус, вместе с супругой он был госпитализирован. Еще две гражданки России сошли в среду на берег и готовятся к возвращению на родину. Telegram-канал Mash сообщил, что две женщины - из Владивостока, они отправились в аэропорт.

"Пока данных о сроках прибытия нет. Когда будут прибывать, будем смотреть. Все, кто прибывает из зарубежных стран, проходят обследование и наблюдение", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока нет данных о том, будут ли женщин помещать на карантин.

"В зависимости от того, когда они будут прибывать, будут разворачиваться мероприятия. Нас будут информировать", - отметил он. Он добавил, что в любом случае в отношении женщин будут соблюдены все меры безопасности, которые применяются ко всем прибывающим из-за рубежа.