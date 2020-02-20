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Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США
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РИА Новости

Мадуро объявил ЧП в национальной нефтяной отрасли из-за санкций США

02:53 20.02.2020 (обновлено: 05:05 20.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о большой реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.

"Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защиты промышленности от империалистической агрессии", - заявил Мадуро на встрече с работниками нефтедобывающей отрасли. Выступление президента транслировалось в его аккаунте в Twitter.

"Статья 2 создает полномочную президентскую комиссию по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности", - добавил глава государства. По словам Мадуро, создаваемая комиссия будет обладать необходимыми полномочиями для трансформации всей нефтяной отрасли "от А до Я".
США во вторник внесли в список венесуэльских санкций швейцарскую Rosneft Trading SA - структуру "Роснефти" - и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, который также занимает пост вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти", входит в состав ее правления. США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading. Ранее США обвиняли "Роснефть" и ее "дочки" в поставках венесуэльской нефти на внешние рынки.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
18 февраля, 20:45
США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
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Николас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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