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Мадуро подписал указ о реформе нефтедобывающей отрасли
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РИА Новости

Мадуро подписал указ о реформе нефтедобывающей отрасли

02:41 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о масштабной реформе в нефтедобывающей отрасли для защиты от санкций США и создал для этого президентскую комиссию.

"Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защитить промышленность от империалистической агрессии", - заявил Мадуро в ходе встречи с работниками нефтедобывающей отрасли. Его выступление транслировалось в его аккаунте в Twitter.

"Статья два создаёт полномочную президентскую комиссию по защите, реструктуризации и реорганизации национальной нефтедобывающей промышленности", - добавил президент.
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