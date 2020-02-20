Мадуро подписал указ о реформе нефтедобывающей отрасли

"Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защитить промышленность от империалистической агрессии", - заявил Мадуро в ходе встречи с работниками нефтедобывающей отрасли. Его выступление транслировалось в его аккаунте в Twitter.