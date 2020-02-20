В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на шесть процентов ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши . Такое мнение, как сообщает segodnya.ua , высказал постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

По его словам, частичные реформы и рост средним темпом в четыре процента решат эту задачу лишь наполовину.

В первую очередь, отметил Люнгман, речь идет о достижении Украиной уровня валового внутреннего продукта на душу населения в районе 30 тысяч долларов США по паритету покупательной способности.

Представитель МВФ описал три сценария возможного развития Украины. Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60% за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант - частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на четыре процента, что сделает население богаче только на 20%.

В третьем сценарии - откат реформ (без рынка земли) и темпами роста до полутора процентов - население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.