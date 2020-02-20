Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T02:17+0300
https://ria.ru/20200220/1564989193.html
В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
https://cdn25.img.ria.ru/images/150857/77/1508577736_0:0:4000:2250_1036x0_80_0_0_5fb65d62152ada168cc9adc179db01c0.jpg
РИА Новости

В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

02:17 20.02.2020
2442
© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Украины
Флаги Польши и Украины
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на шесть процентов ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. Такое мнение, как сообщает segodnya.ua, высказал постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.
По его словам, частичные реформы и рост средним темпом в четыре процента решат эту задачу лишь наполовину.
В первую очередь, отметил Люнгман, речь идет о достижении Украиной уровня валового внутреннего продукта на душу населения в районе 30 тысяч долларов США по паритету покупательной способности.
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
16 января, 08:00
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
Представитель МВФ описал три сценария возможного развития Украины. Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60% за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.
Второй вариант - частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на четыре процента, что сделает население богаче только на 20%.
В третьем сценарии - откат реформ (без рынка земли) и темпами роста до полутора процентов - население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.
Ранее аналитики Bank of America отметили, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о диалоге с Донбассом дают надежду на появление "белого лебедя" в экономике страны: улучшение ситуации может добавлять к росту ВВП до 1,5 процентного пункта ежегодно на протяжении двух-трех лет.
6790135
Обсудить 11
Ситуация на УкраинеМВФПольшаУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
Визит Зеленского в больницу в Киевской области
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Дорожный инцидент между американскими и российскими военными машинами в Сирии
Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
Стрельба в Ханау
При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек
Российский рубль и американский доллар
Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года
Ракетные шахты на подводной лодке класса Огайо USS Wyoming
National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество
Певица Алсу
Алсу признала, что покупала голоса перед финалом шоу "Голос. Дети"
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Стрельба в Ханау
СМИ: стрелявший в кальянных в Германии действовал в одиночку
Пенсионное удостоверение
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Танки ВСУ на востоке Украины
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Здание Счетной палаты РФ
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Угольная электростанция
Ученые из России разработали выгодную стратегию утилизации отходов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния