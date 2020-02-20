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Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
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РИА Новости

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

01:54 20.02.2020 (обновлено: 01:55 20.02.2020)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь. Видео инцидента опубликовал телеканал "НАШ".
"Зеленский, ты предатель!" - заявила женщина. Она также спросила главу государства, почему на передовой в Донбассе гибнут люди. "Вам рассказать, что у нас в шахтах делается?" – также крикнула она украинскому лидеру.
При этом Зеленский, судя по кадрам, никак не отреагировал на слова женщины и продолжил осмотр медицинского учреждения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Маруся Зверобой
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКиевская областьДонецк (Донецкая область)В мире
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