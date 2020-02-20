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В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
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РИА Новости

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

00:56 20.02.2020 (обновлено: 05:11 20.02.2020)
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.

"Около 60 человек пострадали в крупном происшествии с участием десятков автомобилей в Монреале. Людей все еще вытаскивают из машин, шоссе 15 на Южном берегу остается закрытым в обоих направлениях", - говорится в сообщении телеканала CBC в Twitter.

Позже телеканал сообщил, что число раненных составило 69 человек. Причиной столкновения, вероятнее всего, послужила плохая видимость.
Radio Canada в свою очередь уточняет, что речь идет о 200 автомобилях. Произошел разлив топлива.
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