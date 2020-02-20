В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
"Около 60 человек пострадали в крупном происшествии с участием десятков автомобилей в Монреале. Людей все еще вытаскивают из машин, шоссе 15 на Южном берегу остается закрытым в обоих направлениях", - говорится в сообщении телеканала CBC в Twitter.
Позже телеканал сообщил, что число раненных составило 69 человек. Причиной столкновения, вероятнее всего, послужила плохая видимость.
Radio Canada в свою очередь уточняет, что речь идет о 200 автомобилях. Произошел разлив топлива.