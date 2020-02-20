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Стали известны подробности сюжета нового фильма Мартина Скорсезе
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РИА Новости

Стали известны подробности сюжета нового фильма Мартина Скорсезе

10:13 20.02.2020
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© AP Photo / Evan AgostiniАмериканский актер Роберт Де Ниро, американский кинорежиссер Мартина Скорсезе и американский актер Леонардо ДИ Каприо
Американский актер Роберт Де Ниро, американский кинорежиссер Мартина Скорсезе и американский актер Леонардо ДИ Каприо
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский режиссер Мартин Скорсезе рассказал подробности сюжета своего нового фильма "Убийцы цветочной луны", основанного на одноименной книге Дэвида Гранна, сообщает Collider.

"Это похоже на вестерн, — прокомментировал Скорсезе. — Действие происходит в 1921-1922 годах в Оклахоме. В картине будут ковбои. Правда, кроме лошадей, у них будут еще и машины. В основном, этот фильма про индейское племя Осейдж, которым досталась ужасная территория для жизни. Но они полюбили это место и верили, что белые никогда не будут претендовать на нее. Пока там не обнаружили нефть. В течение десяти лет Осейджи были богатейшими людьми, но все рухнуло, когда в Оклахому прибыли белые. Все дошло до того, что в тюрьму скорее посадили бы за убийство собаки, чем за индейца".

Главные роли в картине исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Правда, пока неизвестно, кого именно они сыграют.
К съемкам планируют приступить в марте.
Выход фильма "Убийцы цветочной луны" запланирован на 2021 год.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоРоберт Де НироОклахомаМартин Скорсезе
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