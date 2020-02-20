Стали известны подробности сюжета нового фильма Мартина Скорсезе

"Это похоже на вестерн, — прокомментировал Скорсезе. — Действие происходит в 1921-1922 годах в Оклахоме. В картине будут ковбои. Правда, кроме лошадей, у них будут еще и машины. В основном, этот фильма про индейское племя Осейдж, которым досталась ужасная территория для жизни. Но они полюбили это место и верили, что белые никогда не будут претендовать на нее. Пока там не обнаружили нефть. В течение десяти лет Осейджи были богатейшими людьми, но все рухнуло, когда в Оклахому прибыли белые. Все дошло до того, что в тюрьму скорее посадили бы за убийство собаки, чем за индейца".