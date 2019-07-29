В новом фильме Мартина Скорсезе компанию Ди Каприо составит Де Ниро

Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" снимутся Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, . В фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" снимутся Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, сообщает Tulsa World.

Об этом после переговоров со Скорсезе о съемках в округе Осейдж в Оклахоме рассказал изданию вождь местного индейского племени Джеффри Стоящий Медведь. По его словам, режиссер отметил, что Роберт Де Ниро сыграет в фильме роль заводчика скота Уильяма Хейла.

Новый проект – экранизация книги "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь" Дэвида Гранна об уничтожении осейджей в 1920-х годах, когда на их землях была найдена нефть.

Скорсезе начнет работу над картиной, предположительно, весной 2020 года, после завершения гангстерской драмы "Ирландец".