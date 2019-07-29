В новом фильме Мартина Скорсезе компанию Ди Каприо составит Де Ниро

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" снимутся Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, сообщает Tulsa World.
Об этом после переговоров со Скорсезе о съемках в округе Осейдж в Оклахоме рассказал изданию вождь местного индейского племени Джеффри Стоящий Медведь. По его словам, режиссер отметил, что Роберт Де Ниро сыграет в фильме роль заводчика скота Уильяма Хейла.
Новый проект – экранизация книги "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь" Дэвида Гранна об уничтожении осейджей в 1920-х годах, когда на их землях была найдена нефть.
Скорсезе начнет работу над картиной, предположительно, весной 2020 года, после завершения гангстерской драмы "Ирландец".
Это уже шестой проект режиссера с участием Ди Каприо за последние 17 лет, после "Авиатора", "Отступников" и "Волка с Уолл-стрит", и его десятая совместная работа с Де Ниро.