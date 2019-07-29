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РИА Новости
Культура

В новом фильме Мартина Скорсезе компанию Ди Каприо составит Де Ниро

Вчера, 20:02
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" снимутся Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро, сообщает Tulsa World.
Об этом после переговоров со Скорсезе о съемках в округе Осейдж в Оклахоме рассказал изданию вождь местного индейского племени Джеффри Стоящий Медведь. По его словам, режиссер отметил, что Роберт Де Ниро сыграет в фильме роль заводчика скота Уильяма Хейла.
Новый проект – экранизация книги "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь" Дэвида Гранна об уничтожении осейджей в 1920-х годах, когда на их землях была найдена нефть.
Скорсезе начнет работу над картиной, предположительно, весной 2020 года, после завершения гангстерской драмы "Ирландец".
Это уже шестой проект режиссера с участием Ди Каприо за последние 17 лет, после "Авиатора", "Отступников" и "Волка с Уолл-стрит", и его десятая совместная работа с Де Ниро.
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоРоберт Де НироМартин Скорсезе
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