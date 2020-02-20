Ученые из России разработали выгодную стратегию утилизации отходов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали стратегию совместной утилизации промышленных и коммунальных отходов путем сжигания их в составе композиционного топлива — это, по их мнению, поможет сэкономить минимум в полтора раза больше средств, чем при использовании традиционного угля. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали стратегию совместной утилизации промышленных и коммунальных отходов путем сжигания их в составе композиционного топлива — это, по их мнению, поможет сэкономить минимум в полтора раза больше средств, чем при использовании традиционного угля. Результаты исследования опубликованы в журнале "Energies"

Композиционное топливо — современный перспективный энергоресурс тепловых электростанций (ТЭС), который используется вместо угля для генерации электрической и тепловой энергии. Обычно это смеси разных компонентов (низкосортный уголь, горючие твердые коммунальные отходы, отработанные масла, сточные воды, биомасса), содержание которых широко варьируется, в зависимости от конкретных задач.

Преимущества композиционного топлива, по сравнению с углем, — его низкая стоимость (основные расходы связаны с транспортировкой компонентов и приготовлением топливного состава) и меньшие выбросы оксидов серы и азота с дымовыми газами в атмосферу.

Вовлечение новых энергоресурсов — невостребованных отходов — в топливно-энергетический комплекс позволяет снизить объемы потребления угля, тем более, что его энергетический потенциал ТЭС используют менее чем на 30%, и его гораздо эффективнее применять, например, в металлургии и химической промышленности.

"Для разработки технологии сжигания композиционного топлива был проанализирован экономический эффект от перевода угольных ТЭС на новый энергоресурс. Мы выполнили исследование в рамках предложенной стратегии совместной утилизации горючих промышленных и коммунальных отходов несколькими соседними регионами России (Томской, Новосибирской и Кемеровской областей) путем сжигания в составе композиционных топлив на местных ТЭС", — рассказал РИА Новости доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков.

Он отметил, что в большинстве стран с развитым сырьевым сектором регионы, где ведется добыча полезных ископаемых, окружают регионы с высоким уровнем промышленного и социального развития. Соседство создает благоприятные условия для добычи сырья и энергоресурсов, развития предприятий и увеличения численности населения.

При этом для регионов с развитым сырьевым сектором одна из основных экологических задач — снижение негативного воздействия на окружающую среду от фабрик и "нефтяных" предприятий при складировании горючих отходов на промышленных полигонах.

В то же время, в регионах с высоким уровнем жизни крайне важна переработка и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО), ежегодный объем производства которых сопоставим с объемом промышленных отходов предприятий (миллионы тонн в год).

Добавление ТКО в композиционные топлива способствует снижению темпов роста площадей полигонов и предотвращению вывода из обращения сельскохозяйственных земель, пояснил Дмитрий Глушков.

© Фото : ТПУ/Д. Глушков Процесс зажигания и горения капли композиционного топлива в воздухе высоких температур © Фото : ТПУ/Д. Глушков Процесс зажигания и горения капли композиционного топлива в воздухе высоких температур

"Разработанная нами стратегия совместной утилизации предполагает перевод на композиционное топливо трех угольных ТЭС (минимум по одной в каждом из регионов). Тепловая и электрическая энергии будут генерироваться ими в полном объеме при сжигании композиционного топлива. Приготовление топливных составов может осуществляться как на самих ТЭС, так и централизованно, на соответствующем заводе при последующей транспортировке топлива по трубопроводам", — добавил Глушков.

По словам ученого, положительный экономический эффект составит до 6,9 млрд долларов, или 78% от основных затрат по сравнению с условиями функционирования трех типичных ТЭС в течение 25 лет на угле.