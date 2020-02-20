Фильмы недели: Тони Старк, Хан Соло, Калашников и художественный свист

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Среди лучших фильмов недели — приключения, комедийный нуар и байопик. Роберт Дауни — младший всех излечит, исцелит в "Удивительном путешествии доктора Дулиттла". Режиссер румынской "новой волны" Корнелиу Порумбойю покажет, как общаться без слов в "Свистунах", Харрисон Форд расскажет историю пса в Канаде в картине "Зов предков". А Юрий Борисов сыграет Михаила Калашникова в одноименном фильме. Киноленты недели — в материале РИА Новости.

Из Marvel снова в приключения

Роберт Дауни — младший из Железного человека превратился в доктора Айболита, точнее — его английского прототипа, в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Этого персонажа в начале XX века придумал английский детский писатель Хью Лофтинг в серии книг о приключениях чудаковатого гения, который лечит животных и умеет разговаривать с ними. Истории о добром докторе сразу стали популярными, их много раз экранизировали и ставили в театрах.

© Предоставлено "UPI Россия" Кадр из фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия" Кадр из фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"

По мнению режиссера новой интерпретации Стивена Гейгана, если смотреть на Дулиттла "сквозь парадигму супергеройства, то его сверхсила заключается в умении слушать".

Авторы фильма сделали доктора затворником — он отгородился от людей высокими стенами поместья после того, как потерял жену. Компанию герою Дауни-младшего составляют экзотические животные. Но он все же вернется к обществу, чтобы спасти юную королеву (Джесси Бакли). Для этого надо найти лекарство и отправиться в путешествие к острову, которого нет на картах.

© Предоставлено "UPI Россия" Роберт Дауни — младший в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" 1 из 4 Роберт Дауни — младший в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия" © Предоставлено "UPI Россия" Кадр из фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" 2 из 4 Кадр из фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия" © Предоставлено "UPI Россия" Антонио Бандерас в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" 3 из 4 Антонио Бандерас в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия" © Предоставлено "UPI Россия" Роберт Дауни — младший в картине "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" 4 из 4 Роберт Дауни — младший в картине "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия" 1 из 4 Роберт Дауни — младший в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия" 2 из 4 Кадр из фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия" 3 из 4 Антонио Бандерас в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия" 4 из 4 Роберт Дауни — младший в картине "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" © Предоставлено "UPI Россия"

По пути ему встретятся и враги (Антонио Бандерас в образе короля пиратов очень хорош), и сказочные существа (чего только стоят Дракониха и златозубый тигр Барри).

"Получился самый волшебный фильм из всех, что мы когда-либо создавали, а это о чем-то говорит, — рассказывает Роберт Дауни — младший. — Меня всегда восхищает то, как множество трогательных компонентов собирается в единое целое и образуется что-то развлекательное. Когда люди смотрят такой фильм, они чувствуют, как он одновременно берет за душу и веселит".

Отдельно стоит сказать о компании Дулиттла и тех, кто озвучивал животных. За застенчивую гориллу Чи-Чи говорит Рами Малек, за глуповатую утку Кря-Кря — Октавия Спенсер, а Эмма Томпсон стала попугаем Полинезией. Кроме них в дубляже героев участвовали Марион Котийяр, Том Холланд, Селена Гомес, Рэйф Файнс. Еще один повод, чтобы посмотреть картину в оригинале.

Мастера художественного свиста

© Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" Кадр из фильма "Свистуны" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" Кадр из фильма "Свистуны"

Один из главных режиссеров румынской "новой волны" Корнелиу Порумбойю снял криминальную комедию "Свистуны" про полицейского Кристи, который разочаровался в работе, личной жизни и своем призвании.

Он начал сотрудничать с мафией, но потом решил сбежать от всех и скрыться на острове Гомера. За ним следят, однако герой это понимает не сразу — он, кажется, нашел любовь. При этом знойная Гильда (Катринель Марлон) не так проста, как кажется. Для общения с ней, а также для исполнения планов герой изучает тайный язык свиста, придуманный бандитами, чтобы передавать информацию.

© Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" Кадр из фильма "Свистуны" 1 из 3 Кадр из фильма "Свистуны" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" Сцена из фильма "Свистуны" 2 из 3 Сцена из фильма "Свистуны" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" Катринель Марлон в фильме "Свистуны" 3 из 3 Катринель Марлон в фильме "Свистуны" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" 1 из 3 Кадр из фильма "Свистуны" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" 2 из 3 Сцена из фильма "Свистуны" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж" 3 из 3 Катринель Марлон в фильме "Свистуны" © Предоставлено телевизионным агентством "Русский Репортаж"

"Мне нравится думать, что таков был первобытный язык, который предшествовал нашей речи из слов и предложений, — приводят прокатчики слова режиссера. — Я решил поиграть с кодами разных жанров, от детектива до нуара, от вестерна до комедии. Хотелось показать историю персонажей, которые лгут, ведут двойные игры".

У Порумбойю получилась нескучная картина с отсылками к Эдварду Хопперу, Альфреду Хичкоку и классическому нуару.

Собака — друг человека, охотника и погонщика

© Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" Кадр из фильма "Зов предков" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" Кадр из фильма "Зов предков"

В ожидании пятого "Индианы Джонса" Харрисон Форд снялся в другом приключенческом фильме — "Зов предков" по одноименной повести Джека Лондона про гигантского пса.

Главный герой по кличке Бэк жил на солнечном ранчо в Калифорнии, но случайно оказался в канадском Юконе. Действие происходит во времена золотой лихорадки 1890-х: спрос на собак велик, и Бэка делают одним из гончих в упряжке почтовой службы. Ему удалось стать лидером среди сородичей, а после разных приключений повзрослеть и самому выбрать место в мире.

Сценарист Майкл Грин отметил, что сюжет показан с точки зрения пса, чего не было раньше ни в одной экранизации. И это повлияло не только на историю, но и на визуальные и анимационные технологии.

© Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" Кадр из фильма "Зов предков" 1 из 3 Кадр из фильма "Зов предков" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" Сцена из фильма "Зов предков" 2 из 3 Сцена из фильма "Зов предков" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" Омар Си в фильме "Зов предков" 3 из 3 Омар Си в фильме "Зов предков" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" 1 из 3 Кадр из фильма "Зов предков" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" 2 из 3 Сцена из фильма "Зов предков" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ" 3 из 3 Омар Си в фильме "Зов предков" © Предоставлено "Двадцатый Век Фокс СНГ"

"Одна из самых интересных деталей съемок этого фильма — работа не с собаками, а с человеком — дублером Бэка. Это позволяло выстроить мою линию глаз и эмоционально взаимодействовать с кем-то, — цитируют прокатчики Харрисона Форда. — Сначала это было непросто, но потом стало довольно весело".

Актер сыграл Джона Торнтона, золотоискателя, одного из владельцев Бэка. "Они становятся соратниками, обретают тесную эмоциональную связь и вместе проходят через опасности и приключения. Я был тронут развитием отношений между этими двумя персонажами", — признается Форд.

Французский актер Омар Си стал Перро, добрым хозяином собачьей упряжки службы доставки. А звезда "Аббатства Даунтон" Дэн Стивенс выступил в роли злодея Хэла. Его избалованную сестру Мерседес сыграла Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд — судью Миллера, который вырастил Бэка.

Байопик про российского гения оружия

© Предоставлено MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Калашников"

Юрий Борисов, похоже, всерьез решил потеснить Данилу Козловского и Александра Петрова в списке главных российских актеров: после призера "Кинотавра" — фильма "Бык", недавнего "Вторжения" он появится в байопике "Калашников".

Картина Константина Буслова снята к столетию со дня рождения конструктора и рассказывает о парне-самоучке, который в 28 лет сконструировал знаменитый автомат АК-47 — самое распространенное оружие в мире. Авторы отмечают, что это все же не документальный проект, но они старались придерживаться фактов.

© Предоставлено MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Калашников" 1 из 4 Кадр из фильма "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution © Предоставлено MEGOGO Distribution Юрий Борисов в фильме "Калашников" 2 из 4 Юрий Борисов в фильме "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution © Предоставлено MEGOGO Distribution Кадр из фильма "Калашников" 3 из 4 Кадр из фильма "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution © Предоставлено MEGOGO Distribution Сцена из фильма "Калашников" 4 из 4 Сцена из фильма "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution 1 из 4 Кадр из фильма "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution 2 из 4 Юрий Борисов в фильме "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution 3 из 4 Кадр из фильма "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution 4 из 4 Сцена из фильма "Калашников" © Предоставлено MEGOGO Distribution

Особое внимание уделили визуальному соответствию: в массовых сценах участвовали свыше ста реконструкторов Союза военно-исторических клубов. Кроме того, на съемках находились специалисты по военной технике и историк-консультант концерна "Калашников".

А для финального отрывка, который снимали на полигоне в Алабино, использовали более двухсот автоматов АК-47 и столько же комплектов военной формы образца 1947 года.