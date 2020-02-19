Диетолог рассказала, кому запрещена средиземноморская диета

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Средиземноморская диета не рекомендуется при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заявила Средиземноморская диета не рекомендуется при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заявила "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина

Она отметила, что употребление большого количества клетчатки, которой богат этот тип питания, может оказывает раздражающий эффект на пищеварительную систему.

С осторожностью нужно подходить к составлению рациона для ребенка, добавила Соломатина. Средиземноморская диета может подойти детям постарше, однако в маленьком возрасте желудочно-кишечный тракт не совсем приспособлен к обилию пищевых волокон.

"Именно поэтому маленьким детям все делают в тушеном, измельченном виде", — рассказала она.

Диетолог обратила внимание на то, что у некоторых людей есть индивидуальная непереносимость продуктов, составляющих основу такой диеты, например рыбы или ягод. Кроме того, морепродукты могут содержать соли тяжелых металлов.

Соломатина подчеркнула, что жители Средиземноморья имеют возможность есть свежие продукты, которые содержат много полезных веществ.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Средиземноморская диета © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos Средиземноморская диета

"У нас же много рыбы из Вьетнама и Китая, которая не соответствует санитарным нормам. В большом количестве она может нанести вред. Сыры отстают по качеству. Зачастую производитель скрывает, что в составе есть заменитель молочного жира", — пояснила специалист.

По ее словам, за свежесть овощей и фруктов также не всегда можно поручиться. Кроме того, эту продукцию часто обрабатывают химикатами, сказала Соломатина.