Украина не намерена ограничивать въезд для граждан Китая

Ранее кабмин со ссылкой на замминистра здравоохранения Виктора Ляшко сообщил, что власти Украины эвакуировали 73 человек, как украинцев, так и иностранцев, из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Самолет с эвакуированными прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин минимум на 14 дней. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" раскритиковала решение правительства эвакуировать иностранных граждан из Китая и потребовала его отставки.