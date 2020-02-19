Украина не намерена ограничивать въезд для граждан Китая

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Власти Украины не намерены ограничивать въезд на территорию страны для граждан Китая, несмотря на вспышку нового типа коронавируса, сообщил госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.
Ранее кабмин со ссылкой на замминистра здравоохранения Виктора Ляшко сообщил, что власти Украины эвакуировали 73 человек, как украинцев, так и иностранцев, из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Самолет с эвакуированными прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин минимум на 14 дней. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" раскритиковала решение правительства эвакуировать иностранных граждан из Китая и потребовала его отставки.
"Пока нет (не намерены ограничить въезд для граждан Китая). Мы ориентируемся на санитарные правила Европейского Союза, ни одна страна ЕС на сегодняшний день ограничений не вводила", - приводит слова представителя МИД Украины агентство "Украинские новости".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три - с летальным исходом.
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