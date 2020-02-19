Минобороны Украины ожидает повышения статуса в НАТО до "партнера"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украину в октябре может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями, заявил в среду министр обороны страны Андрей Загороднюк

"Они (советники, консультанты и наблюдатели от министров обороны всех стран НАТО ) абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен", - сказал Загороднюк после закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, его цитирует издание "Униан"

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что прогресс в достижении мира на Донбассе возможен благодаря восстановлению переговоров в "нормандском формате". Зеленский в ответ поблагодарил альянс за неизменную поддержку суверенитета, а также заявил, что реформы, над которыми работает украинское правительство, "приближают Украину к НАТО".

Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.