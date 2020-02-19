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Минобороны Украины ожидает повышения статуса в НАТО до "партнера"
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РИА Новости

Минобороны Украины ожидает повышения статуса в НАТО до "партнера"

23:33 19.02.2020 (обновлено: 23:34 19.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украину в октябре может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями, заявил в среду министр обороны страны Андрей Загороднюк.
"Они (советники, консультанты и наблюдатели от министров обороны всех стран НАТО) абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен", - сказал Загороднюк после закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, его цитирует издание "Униан".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что прогресс в достижении мира на Донбассе возможен благодаря восстановлению переговоров в "нормандском формате". Зеленский в ответ поблагодарил альянс за неизменную поддержку суверенитета, а также заявил, что реформы, над которыми работает украинское правительство, "приближают Украину к НАТО".
Парламент Украины в феврале 2019 года по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
17 февраля, 14:11
Лавров: попытки втянуть Украину в НАТО подрывают усилия по "Минску-2"
41300131
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Андрей ЗагороднюкСитуация на УкраинеНАТОМинистерство обороны УкраиныУкраинаВ мире
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