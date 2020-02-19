Украинская оппозиция потребовала отставки кабмина

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отставки Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отставки правительства Украины в связи с решением эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из Китая, где вспыхнула эпидемия нового типа коронавируса

Ранее кабмин со ссылкой на замминистра здравоохранения Виктора Ляшко сообщил, что власти Украины эвакуировали 73 человек, как украинцев, так и иностранцев, из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции. Самолет с эвакуированными прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин минимум на 14 дней.

"Вместе с украинцами к нам на карантин летят граждане многих других стран… Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции… Требуем снять с должностей всех чиновников, ответственных за "карантинную авантюру". Правительство Гончарука - это самый большой вызов для национальной безопасности. Парламент просто обязан отправить всю эту безответственную компанию в отставку", - говорится в заявлении на сайте партии в среду.

По мнению политсилы, в нынешних условиях делать из Украины "транзитный карантинный хаб - это высшая мера глупости". Кроме того, партия требует немедленно провести консультации с правительствами всех стран, граждане которых будут вывезены Украиной из китайского города Ухань.