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Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прилетела в Намибию
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РИА Новости

Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прилетела в Намибию

22:03 19.02.2020 (обновлено: 22:04 19.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вместе с делегацией будет находиться в Республике Намибия с официальным визитом с 19 по 22 февраля, в ходе которого запланированы встречи с руководством страны, а также передача российской гуманитарной помощи намибийской стороне, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
Ранее спикер Совета Федерации вместе с делегацией посетила республику Замбия с 17 по 19 февраля.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посещает с официальным визитом Республику Намибию 19-22 февраля",- говорится в сообщении.
Программой визита предусмотрены встречи с политическим руководством страны, переговоры с председателем Национального Совета Республики Намибия Бернардом Сонгой Сибалатани и встреча с председателем Национального Собрания Питером Качавиви. Кроме того, состоится церемония передачи российской гуманитарной помощи для ликвидации последствий засухи в Намибии, а также для отделения детской онкологии Центральной городской больницы Виндхука.
В составе делегации Совета Федерации - председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, член Группы по сотрудничеству СФ с парламентами государств Азии и Африки Игорь Морозов, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:10
Матвиенко доложит Путину об итогах визита в Замбию
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФНамибияРоссияПолитика
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