Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прилетела в Намибию

Программой визита предусмотрены встречи с политическим руководством страны, переговоры с председателем Национального Совета Республики Намибия Бернардом Сонгой Сибалатани и встреча с председателем Национального Собрания Питером Качавиви. Кроме того, состоится церемония передачи российской гуманитарной помощи для ликвидации последствий засухи в Намибии, а также для отделения детской онкологии Центральной городской больницы Виндхука.

В составе делегации Совета Федерации - председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, член Группы по сотрудничеству СФ с парламентами государств Азии и Африки Игорь Морозов, заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских.