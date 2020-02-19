ВСУ покинули ряд позиций в Донбассе, заявил депутат Рады

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики покинули несколько позиций в Украинские силовики покинули несколько позиций в Донбассе во вторник, что противоречит прежним заявлениям Минобороны и Генштаба, депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский

Ранее штаб операции объединенных сил заявил, что "позиции не потеряны".

"Около семи раз этот вопрос в разных интерпретациях задавался господину полковнику и господин полковник (представитель Генштаба - ред.) при всех подтвердил, что позиции были оставлены, таким образом опровергнув заявления и руководства Генштаба и руководства Минобороны", - сообщил Забродский в видеобращении в Facebook после заседания комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Во вторник ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.