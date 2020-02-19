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ВСУ покинули ряд позиций в Донбассе, заявил депутат Рады
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РИА Новости

ВСУ покинули ряд позиций в Донбассе, заявил депутат Рады

21:18 19.02.2020 (обновлено: 21:48 19.02.2020)
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики покинули несколько позиций в Донбассе во вторник, что противоречит прежним заявлениям Минобороны и Генштаба, депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский.
Ранее штаб операции объединенных сил заявил, что "позиции не потеряны".
"Около семи раз этот вопрос в разных интерпретациях задавался господину полковнику и господин полковник (представитель Генштаба - ред.) при всех подтвердил, что позиции были оставлены, таким образом опровергнув заявления и руководства Генштаба и руководства Минобороны", - сообщил Забродский в видеобращении в Facebook после заседания комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Вчера, 17:17Сказано в эфире
Эксперт: мы предъявим мерзавцам досье по обстрелам ДонбассаСамопровозглашенная Луганская народная республика приобщит материалы об обстрелах жилых массивов к делу против ВСУ. В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков отметил важность фиксации преступлений украинских силовиков.
Во вторник ополченцы ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМихаил ЗабродскийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
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