Собчак соответствовал духу эпохи и был нужен стране, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин во время концерта в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке заявил, что такой человек соответствовал духу эпохи, он был нужен России.

Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. На вечере присутствуют дочь Собчака Ксения, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Мы сегодня вспоминаем Анатолия Александровича Собчака - моего учителя, друга, я говорю это с гордостью", - сказал Путин в начале вечера.

Президент добавил, что Собчак был очень ярким человеком. Президент напомнил, что Собчак "не был первым, вторым, третьим лицом государства, но это был, безусловно, политик общенационального масштаба". Путин указал, что Собчак прошел знаковый путь в политике в очень сложный и переломный период в новейшей истории страны.

"И фокус в том, что такой человек как Собчак, он соответствовал духу эпохи. Вот такой человек был нужен нашей стране. И он появился", - сказал Путин.

Президент также указал, что многие собравшиеся в зале видели публичные выступления Собчака и знают, какой он блестящий оратор. При этом президент отметил, что смотрел на это изнутри. "Я поделюсь своими наблюдениями. Вы знаете, в 1996 году Анатолий Александрович ездил… по стране. В очень сложные тогда регионы… И взял меня с собой. Я видел, как это происходит. Время было сложным, не хватало всего, экономика затрещала, социальная сфера разваливалась, люди жили очень тяжело", - рассказал Путин.

Путин отметил порядочность первого мэра Петербурга и привел в пример то, как тот запретил отбирать при выступлении записки только с хорошими вопросами и отвечал на все. "Он заходил в зал под улюлюканье и свист, а уходил под аплодисменты", - сказал Путин.

Он вспомнил, Собчак отвечал на вопросы, даже самые острые так искренне, с душой и правдиво, что люди ему верили. По словам президента, это самое честное, что может быть у политика: честность, искренность и доверие людей.

Также Путин указал, что Собчак не случайно проиграл выборы. Он отметил, что тот был излишне прямолинейным, "никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался". "Он не молчал никогда. Он всегда говорил честно, прямо, прямолинейно", - сказал Путин.

Президент добавил, что все друзья Собчака, все люди, которые с ним работали, многое от него получили. "Я тоже", - сказал Путин, добавив, что Собчак вернул достоинство Петербургу, вдохнул новую жизнь