2020-02-19T20:20+0300
2020-02-19T20:20+0300
https://ria.ru/20200219/1564983977.html
"Я буду двигаться вперед!": история белорусского Ника Вуйчича
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РИА Новости
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РИА Новости
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"Я буду двигаться вперед!": история белорусского Ника Вуйчича
Алексей Талай из Минска потерял руки и ноги, когда ему было 16 лет. По трагической случайности в канун Дня Победы парень подорвался на мине, оставшейся со времен Великой Отечественной войны.
2020-02-19T20:20+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=22770372&type=mp4
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"Я буду двигаться вперед!": история белорусского Ника Вуйчича
Алексей Талай из Минска потерял руки и ноги, когда ему было 16 лет. По трагической случайности в канун Дня Победы парень подорвался на мине, оставшейся со времен Великой Отечественной войны.
Годы тренировок и работы, прежде всего над самим собой, дали хорошие результаты. У Алексея большая семья, свой бизнес и совсем скоро он примет участие в Паралимпийских играх в Токио.