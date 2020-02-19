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"Я буду двигаться вперед!": история белорусского Ника Вуйчича
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РИА Новости
"Я буду двигаться вперед!": история белорусского Ника Вуйчича
Алексей Талай из Минска потерял руки и ноги, когда ему было 16 лет. По трагической случайности в канун Дня Победы парень подорвался на мине, оставшейся со времен Великой Отечественной войны.
2020-02-19T20:20+0300
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"Я буду двигаться вперед!": история белорусского Ника Вуйчича

20:20 19.02.2020
1658
Алексей Талай из Минска потерял руки и ноги, когда ему было 16 лет. По трагической случайности в канун Дня Победы парень подорвался на мине, оставшейся со времен Великой Отечественной войны.
Годы тренировок и работы, прежде всего над самим собой, дали хорошие результаты. У Алексея большая семья, свой бизнес и совсем скоро он примет участие в Паралимпийских играх в Токио.
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инвалидностьБелоруссияПаралимпийские игрыВидеоСпортОбщество
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