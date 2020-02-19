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Число составов административных правонарушений планируют сократить
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РИА Новости

Число составов административных правонарушений планируют сократить

20:08 19.02.2020 (обновлено: 20:58 19.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В проекте нового КоАП сократилось число составов административных правонарушений, при этом их может стать еще меньше, сообщил Минюст по итогам рабочего совещания.
Участники встречи обсудили проект нового КоАП и связанные с ним законопроекты, размещенные на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.
"Было поручено продолжить работу по сокращению составов административных правонарушений. На сегодняшний день в проекте нового КоАП административные правонарушения сокращены до 1666 составов", — говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что рабочая группа по подготовке проекта призвала обсуждать предлагаемые изменения с общественными и экспертными организациями.
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"КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам", — добавили в ведомстве.
Также участники совещания попросили премьер-министра Михаила Мишустина перенести на два месяца срок внесения нового КоАП в Госдуму — на июнь 2020 года.
Проект кодекса ранее подвергся критике. Так, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 31 января заявил, что партия видит в документе ужесточение репрессивных механизмов и не поддерживает его в предложенном виде.
В свою очередь, замминистра юстиции Денис Новак отметил, что говорить о репрессивном характере проекта КоАП некорректно, так как документ предусматривает расширение профилактических мер.
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)РоссияОбщество
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