Число составов административных правонарушений планируют сократить

Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В проекте нового КоАП сократилось число составов административных правонарушений, при этом их может стать еще меньше, сообщил В проекте нового КоАП сократилось число составов административных правонарушений, при этом их может стать еще меньше, сообщил Минюст по итогам рабочего совещания.

Участники встречи обсудили проект нового КоАП и связанные с ним законопроекты, размещенные на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru

"Было поручено продолжить работу по сокращению составов административных правонарушений. На сегодняшний день в проекте нового КоАП административные правонарушения сокращены до 1666 составов", — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что рабочая группа по подготовке проекта призвала обсуждать предлагаемые изменения с общественными и экспертными организациями.

"КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам", — добавили в ведомстве.

Также участники совещания попросили премьер-министра Михаила Мишустина перенести на два месяца срок внесения нового КоАП в Госдуму — на июнь 2020 года.

Проект кодекса ранее подвергся критике. Так, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 31 января заявил, что партия видит в документе ужесточение репрессивных механизмов и не поддерживает его в предложенном виде.