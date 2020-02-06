В Минюсте ответили на критику в адрес проекта нового КоАП

"Это еще не все. В качестве общего правила вводится, что даже если в санкции прямо нет указания на предупреждения, а есть штраф, то по общему правилу штраф может быть заменен на предупреждение, если речь не идет о грубых правонарушениях. На мой взгляд, говорить о каком-то репрессивном характере проекта с учетом таких важных положений не очень корректно", — сказал замглавы ведомства на совещании в Совете Федерации.