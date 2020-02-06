В Минюсте ответили на критику в адрес проекта нового КоАП

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях сдвинулся в сторону "смягчения и профилактики", расценивать его как репрессивный некорректно, заявил замминистра юстиции Денис Новак.
По словам Новака, проект предусматривает возможность в случае негрубого правонарушения заменять штраф предупреждением: если в действующем КоАП санкции в 156 нормах предусматривают вынесение предупреждения, то в новом их число увеличилось до 202.
"Это еще не все. В качестве общего правила вводится, что даже если в санкции прямо нет указания на предупреждения, а есть штраф, то по общему правилу штраф может быть заменен на предупреждение, если речь не идет о грубых правонарушениях. На мой взгляд, говорить о каком-то репрессивном характере проекта с учетом таких важных положений не очень корректно", — сказал замглавы ведомства на совещании в Совете Федерации.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия видит в проекте кодекса "ужесточение репрессивных механизмов" и не поддерживает предложенный документ. Председатель правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, назвал предлагаемые штрафы для автомобилистов непосильными, поскольку власти еще не добились необходимого роста зарплат в стране.
31 января, 15:52Клишас оценил положения о штрафах в проекте КоАП
Новый КоАП
В конце января Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Так, штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Нарушителям скоростного режима более чем на 60 километров грозит штраф в пять тысяч или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода. Во второй раз придется заплатить уже десять тысяч рублей и на год перестать пользоваться автомобилем.
Кроме того, штраф за отказ от медосвидетельствования предлагают поднять с 30 до 40 тысяч рублей. Также за это могут лишить прав на срок до трех лет.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.