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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T20:05+0300
https://ria.ru/20200219/1564983667.html
США заявили о неэффективности "астанинского процесса" по Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155087/52/1550875210_0:312:3087:2048_1036x0_80_0_0_f74f4247111dd0226917e8ab5fe09c1f.jpg
РИА Новости

США заявили о неэффективности "астанинского процесса" по Сирии

20:05 19.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время четвертой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Президент РФ Владимир Путин во время четвертой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ООН, 19 фев - РИА Новости. Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о неэффективности "астанинского процесса" по Сирии, Вашингтон настаивает на необходимости установления режима прекращения огня под контролем ООН.
"Сейчас очевидно, что более не следует доверять астанинской группе в (решении задачи) прекращения насилия. Самый ясный путь, который мы видим для немедленного прекращения насилия на северо-западе Сирии, - чтобы ООН полностью взяла под свой контроль новую инициативу по прекращению огня", - сказала Крафт.
По ее словам, эта работа должна стать главным приоритетом генерального секретаря организации и спецпредставителя по Сирии. Ее заявление поддержал представитель Германии. Он подчеркнул, что "не существует военного решения существующей ситуации" и призвал к прекращению насилия: "это необходимо остановить, если мы не хотим еще большей гуманитарной катастрофы 21 века". "Нет альтернативы политическому процессу", - сказал он.
"Если ситуация будет продолжаться, вскоре будет больше сирийцев за пределами Сирии, чем в самой стране", - предупредил представитель Германии.
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Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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