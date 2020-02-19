Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. До начала концерта в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке в филармонии имени Шостаковича у журналистов измерили температуру тела, ожидается, что в памятном мероприятии примет участие президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент прибыл в Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.
За час до планируемого начала концерта у каждого журналиста проверили температуру тела. Специалист подносил измерительный прибор к голове корреспондентов, после чего разрешал им проходить дальше. Журналистов с повышенной температурой в филармонии не оказалось.
Из-за чего проверяли температуру у журналистов, неизвестно, как и то, будут ли проверять ее у президента и гостей концерта.