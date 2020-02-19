Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии

ООН, 19 фев – РИА Новости. Вашингтон вновь обвинил Москву и Дамаск в эскалации ситуации на северо-западе Вашингтон вновь обвинил Москву и Дамаск в эскалации ситуации на северо-западе Сирии , заявляет о поддержке действий Анкары, заявила в среду на заседании СБ ООН постпред США Келли Крафт

"Мы отрицаем звучащие в Москве заявления российских представителей, по большей части обвиняющих Турцию в эскалации насилия на северо-западе Сирии. Нет никаких сомнений, что режим (президента Сирии Башара) Асада и Россия , а не Турция, несут ответственность за организацию и проведение этой военной кампании", - сказала Крафт на заседании СБ, посвященном ситуации в Сирии.

По ее словам, "США продолжат координироваться с Турцией на дипломатическом уровне для восстановления зоны деэскалации в Идлибе и добиваться отвода сил Асада на линию прекращения огня 2018 года". "Мы поддерживаем законные интересы Турции, нашего союзника по НАТО", - сказала представитель США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хейят Тахрир аш-Шам"* (обе группировки запрещены в РФ). В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.