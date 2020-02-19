Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T19:29+0300
https://ria.ru/20200219/1564982706.html
Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155113/48/1551134832_0:153:3206:1956_1036x0_80_0_0_addc840f98204b1dbc8ddf8f7fc722c9.jpg
РИА Новости

Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии

19:29 19.02.2020
1193
© AP Photo / Alex BrandonПосол США в Канаде Келли Крафт.
Посол США в Канаде Келли Крафт.
© AP Photo / Alex Brandon
ООН, 19 фев – РИА Новости. Вашингтон вновь обвинил Москву и Дамаск в эскалации ситуации на северо-западе Сирии, заявляет о поддержке действий Анкары, заявила в среду на заседании СБ ООН постпред США Келли Крафт.
"Мы отрицаем звучащие в Москве заявления российских представителей, по большей части обвиняющих Турцию в эскалации насилия на северо-западе Сирии. Нет никаких сомнений, что режим (президента Сирии Башара) Асада и Россия, а не Турция, несут ответственность за организацию и проведение этой военной кампании", - сказала Крафт на заседании СБ, посвященном ситуации в Сирии.
По ее словам, "США продолжат координироваться с Турцией на дипломатическом уровне для восстановления зоны деэскалации в Идлибе и добиваться отвода сил Асада на линию прекращения огня 2018 года". "Мы поддерживаем законные интересы Турции, нашего союзника по НАТО", - сказала представитель США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов "Джабхат ан-Нусры"*, которая мимикрировала в "Хейят Тахрир аш-Шам"* (обе группировки запрещены в РФ). В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу она выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

*Террористические организации, запрещенные в России
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Вчера, 16:38Война в Сирии
В Сирии заявили, что операцию Турции в Идлибе воспримут как вторжение
105225424
Обсудить 7
Война в СирииКелли КрафтВойна в СирииТурцияСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Постпред России при ООН
Небензя: США пытаются обеспечить политическое прикрытие террористам
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами
Турецкий военный конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
В Сирии заявили, что операцию Турции в Идлибе воспримут как вторжение
Президент РФ Владимир Путин во время четвертой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
США заявили о неэффективности "астанинского процесса" по Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя
Небензя считает, что ООН неинтересны проблемы сирийского Эль-Хасеке
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о праве на военные меры в Идлибе
Скульптура у здания государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в Каракасе
В США назвали жалобу Венесуэлы в Гаагский суд "глупым жестом"
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
Эрдоган пригрозил новой операцией в Идлибе
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Делегация Греции покинула парламентскую ассамблею НАТО в знак протеста
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла
Города Мира. Каракас
Спецпредставитель США по Венесуэле рассказал об ожиданиях от России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган не верит в участие России в "плохих сценариях" в Сирии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Сирийский политик оценил выполнение сочинских соглашений по Идлибу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:09Оперативные службы выясняют причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния