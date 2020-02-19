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Депутаты внесли поправки в регламент саратовской облдумы под вой сирен
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РИА Новости

Депутаты внесли поправки в регламент саратовской облдумы под вой сирен

19:22 19.02.2020 (обновлено: 20:19 19.02.2020)
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© Depositphotos / ruskppСаратов
Саратов
© Depositphotos / ruskpp
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты саратовской областной думы в среду по инициативе "Единой России" обновили регламент работы заксобрания, несмотря на протест фракции КПРФ, которая пыталась сорвать заседание, перекрыв президиум большим плакатом и включив сирену с помощью мегафонов.
На заседании, онлайн-трансляция которого велась на сайте думы, руководитель фракции КПРФ Александр Анидалов предупредил, что фракция не согласна с предлагаемыми ЕР поправками в регламент, в связи с чем вынуждена прибегнуть к протесту. "Мы вам продемонстрируем, как эта дума может работать в дальнейшем", - сказал он.
После этого первый заместитель председателя областной думы, автор инициативы Алексей Антонов (ЕР) начал представлять поправки в регламент, однако все пятеро депутатов от КПРФ встали перед трибуной президиума, полностью перекрыв ему обзор зала заседаний большим плакатом "Голос народа не задушить" и включив на мегафонах звук сирены. Несмотря на сильный шум, депутат закончил свое выступление, после чего перешли к голосованию, однако коммунистам удалось помешать этому.
В итоге спикер думы Александр Романов (ЕР) объявил перерыв "ввиду невозможности проведения заседания" и попросил мандатную комиссию и регламентную группу "дать оценку деятельности депутатов от КПРФ, которые стараются сорвать заседание". "После перерыва перейдем к голосованию без обсуждения ввиду невозможности проводить обсуждение", - отметил он.
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Председатель мандатной комиссии Николай Бушуев (ЕР) после получасового перерыва сообщил, что комиссия признала поведение депутатов фракции КПРФ неподобающим и рассмотрит этот вопрос на следующем заседании комиссии с принятием санкций, а сорванное заседание продолжить с рассмотрения вопроса, где это произошло. После этого под вой сирен депутаты перешли к голосованию по вопросу внесения поправок в регламент, за которые в итоге проголосовали 28 депутатов.
Также под вой сирен депутатам удалось рассмотреть еще один вопрос повестки, а вопрос "разное" спикер думы перенес для рассмотрения на следующем заседании парламента, закрыв заседание.
Поправками в регламент, которые вызвали протест КПРФ, уточнили порядок проведения заседаний думы, порядок предварительного рассмотрения законопроектов, проектов постановлений, их обсуждения на заседании парламента. В частности, документ ограничивает, что на заседании думы может присутствовать не более одного помощника депутата, который "не вправе вмешиваться в ход обсуждения вопросов, прерывать его выкриками, аплодисментами или иным образом создавать препятствия проведению заседания", а нарушителей спикер вправе удалить и не допускать на следующие заседания.
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Также предусмотрено, что в проект повестки внеочередного заседания областной думы не включаются дополнительные вопросы, время обсуждения проекта повестки дня очередного заседания сокращено с 30 до 20 минут. Рассмотрение вопроса "разное" для выступлений депутатов и иных лиц продолжительностью не более трех минут с заявлениями, обращениями, информационными сообщениями и объявлениями для сведения парламентариев ограничено 20 минутами.
Спикер думы согласно обновленному регламенту вправе прервать выступление депутата, если он нарушает регламент, и лишить его голоса при повторном нарушении до конца заседания, а затем и вовсе лишить депутата права выступления на последующем заседании.
Также внесены ограничения по времени и числу выступлений депутатов при обсуждении вопросов на заседании. Так, выступление при обсуждении вопроса ограничено тремя минутами вместо прежних семи, время для вопроса — одной минутой, ответа на вопросы — три минуты, исключена возможность повторных выступлений продолжительностью до пяти минут.
Ильдар Измайлов
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КПРФЕдиная РоссияСаратовская областьСаратовПолитика
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