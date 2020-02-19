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Умерла создатель школы гравитационной физиологии движений
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РИА Новости

Умерла создатель школы гравитационной физиологии движений

18:56 19.02.2020 (обновлено: 21:35 19.02.2020)
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© Фото : Институт медико-биологических проблем РАНВедущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Инеса Козловская
Ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Инеса Козловская
© Фото : Институт медико-биологических проблем РАН
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Инеса Козловская, руководившая профилактикой неблагоприятного воздействия невесомости на космонавтов и экспериментами с обезьянами в космосе, скончалась в среду на 93-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"Сегодня не стало Инесы Бенедиктовны Козловской", - сказал собеседник агентства.
Козловская родилась 2 июня 1927 года в Харбине (Китай). С 1977 года работала в ИМБП.
Она руководила экспериментами над обезьянами, проводившимися на биологических спутниках "Бион", медицинскими обследованиями экипажей на орбитальных станциях "Салют-6", "Салют-7", "Мир" и МКС, а также профилактикой неблагоприятного воздействия невесомости на организм космонавтов.
Козловская была ведущим специалистом ИМБП в области сенсомоторной физиологии и создателем школы гравитационной физиологии движений. Она была членом-корреспондентом РАН, заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Государственной премии РФ и премии правительства РФ.
Козловская была награждена орденом "Дружбы народов", медалью "За трудовую доблесть", медалью Российского космического агентства.
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Институт медико-биологических проблем РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРоссия
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