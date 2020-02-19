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Турчак оценил идею дать врачам доступ к обезличенным медданным
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РИА Новости

Турчак оценил идею дать врачам доступ к обезличенным медданным

19:25 19.02.2020
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© Fotolia / chagpgМедицинская концепция будущего
Медицинская концепция будущего
© Fotolia / chagpg
САМАРА, 19 фев - РИА Новости. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает дать специалистам доступ к обезличенным медицинским данным, что позволит точнее ставить диагноз и выбирать более эффективные варианты лечения, сообщил вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
В среду Турчак провел в Самаре заседание совета по развитию цифровой экономики на тему "Цифровая медицина", участники обсудили ряд вопросов в сфере повышения доступности и качества телемедицинских технологий.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Вчера, 15:05
Турчак призвал создать программу обучения практической телемедицине

Мы предлагаем дать специалистам доступ к обезличенным медицинским данным, которые создаются в рамках нашей единой государственной информационной системы здравоохранения, чтобы на их основе создать системы с использованием искусственного интеллекта, которые будут анализировать эти данные и подсказывать врачам диагнозы и эффективные варианты лечения.

Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак
Андрей Турчак
вице-спикер Совета Федарции, секретарь генсовета "Единой России"
Он подчеркнул, что при этом необходимо будет обеспечить защиту персональных данных и врачебной тайны.
Ранее Турчак сообщил о подготовленных поправках в закон о телемедицине, которые внесут в ГД в ближайшие недели. В случае их принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение.
Между прочим
Доктор дома: телемедицину назвали решением проблем
11 февраля, 19:33
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Совет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакСамараОбщество
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