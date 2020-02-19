Турчак оценил идею дать врачам доступ к обезличенным медданным

Мы предлагаем дать специалистам доступ к обезличенным медицинским данным, которые создаются в рамках нашей единой государственной информационной системы здравоохранения, чтобы на их основе создать системы с использованием искусственного интеллекта, которые будут анализировать эти данные и подсказывать врачам диагнозы и эффективные варианты лечения.