Путин обсудил с Бегловым строительство артпарка в Петербурге

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергеем Неверовым

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым , в ходе общения обсуждалась реализация нацпроектов в 2019 году и строительство социальных объектов. В том числе обсуждалось и строительство артпарка, который, как отметил президент, обошелся федеральному бюджету недешево, но "для Питера не жалко".

Президент прибыл в Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака

В начале беседы Беглов рассказал, что город завершил 2019 год относительно успешно. Он также поблагодарил Путина за помощь: "это 10 миллиардов 600 миллионов рублей на выкуп социальных объектов, и в 2019 году мы построили 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов".

"Мы сейчас провели международный конкурс по артпарку. Спасибо тоже от жителей города. Сейчас будет большой конкурс, где-то в июне определим победителя. Выбрали 8 компаний. У нас будет большая набережная: от Тучкова моста до Биржевого моста", - рассказал он.

Путин на это отметил, что для федерального бюджета артпарк обошелся "не так безобидно". "Когда вы планируете реализовать этот проект", - поинтересовался он.

По словам Беглова, в течение 2-2,5 лет. Он добавил, что в истории Ленинграда и Санкт-Петербурга ещё никто не мог позволить себе на старом месте возрождать парк. "Да, для федерального бюджета мы обошлись недешево", - сказал он.

Путин ответил: "Для Питера не жалко".

Также Беглов рассказал о реализуемых нацпроектах в 2019 году. По его словам, показатели были почти полностью выполнены, "сейчас переходим к транспортной реформе, хотим сделать, чтобы льготная категория граждан могла использовать свои льготы на всех видах транспорта".

По словам Беглова, в городе работают и над жилой застройкой, "особенно в части обеспечения многодетных семей". Также он рассказал президенту, что в прошлом году удалось закрыть очередь для ветеранов Афганской войны.

Беглов добавил, что сейчас в Санкт-Петербурге готовятся к главному празднику - 75 лет Победы. "Все ждут вас в гости", - заключил он.