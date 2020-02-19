Лукашенко осудил дестабилизацию обстановки в разных странах

"Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах", - заявил Лукашенко.

По его словам, подходы Минска и Каира по основным вопросам международной повестки совпадают. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия осуждает любые проявления терроризма и выражает полную поддержку усилиям Египта в борьбе с этой угрозой. "Мы знаем, какую роль играет Египет в борьбе с терроризмом и какой вклад внесло это государство в противодействие терроризму", - заметил президент.