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Лукашенко осудил дестабилизацию обстановки в разных странах
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РИА Новости

Лукашенко осудил дестабилизацию обстановки в разных странах

18:26 19.02.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Белоруссия выступает против всех видов гибридных войн и искусственной дестабилизации обстановки в разных странах, заявил в среду глава республики Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, такое заявление прозвучало в Каире по итогам встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Лукашенко находится с официальным визитом в Каире 19-20 февраля.
"Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах", - заявил Лукашенко.
По его словам, подходы Минска и Каира по основным вопросам международной повестки совпадают. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия осуждает любые проявления терроризма и выражает полную поддержку усилиям Египта в борьбе с этой угрозой. "Мы знаем, какую роль играет Египет в борьбе с терроризмом и какой вклад внесло это государство в противодействие терроризму", - заметил президент.
Белорусский лидер уверен, что совместными усилиями две страны смогут вывести сотрудничество на качественно новый уровень. Лукашенко также заявил, что приветствует планы египетской стороны по открытию дипломатического представительства в Белоруссии, и пообещал оказать для этого всяческую поддержу "как самому близкому и доброму государству".
Константин Косачев
10 февраля, 11:51
Бюджет США нацелен на продолжение гибридных войн, заявил Косачев
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Абдель Фаттах ас-СисиАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕгипетВ мире
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